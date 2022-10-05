غرفة صناعة الحبوب: توافر الأرز فى الأسواق بكميات كبيرة

كتب إسلام سعيد

عقدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعا لشعبة الأرز، بحضور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، والنائب مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة الغرفة وعمرو الهياتمى عضو مجلس إدارة الغرفة وبمشاركة ممثلي أصحاب مضارب الأرز بجميع محافظات الجمهورية.

واستعرض الاجتماع شرح فكرة المنظومة التي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن توريد الأرز الشعير للوزارة والتي تم اعتمادها من دولة رئيس الوزراء لما يمثله محصول الأرز الشعير من استراتيجية هامة ويعتبر بمثابة المحصول المحلي الوحيد الذى يوجد فيه اكتفاء ذاتى، وتم الاستماع إلي رؤية أصحاب الصناعة، كما تم الخروج من الاجتماع بموافقة أصحاب المضارب علي المشاركة في منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية الواعدة التي ستحقق استقرار وثبات للاسعار وانسيابية في تدفق الأرز الشعير لأصحاب الصناعة، ووصول الأرز الأبيض للمواطنين بكافة طوائفهم بأسعار مناسبة لكل الفئات.

كما تم الاتفاق على وضع إعلان على مداخل وبوابات المضارب عن سعر الأرز طبقا للقرار الوزاري بخط واضح ،بسعر 6850 لطن الأرز عريض الحبة بسعر 6600 جنيه لرفيع الحبة، وأن يتم التقدم للتسجيل في المنظومة التموينية لدى هيئة السلع التموينية وهيئة سلامة الغذاء على أن تقوم هيئة سلامة الغذاء بالتواصل مع صاحب المضرب وارسال بريد الكتروني بموعد المعاينة وبعدها اخذ الموافقة وإضافة المضرب إلى المنظومة.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، توافر الأرز في الأسواق وبكميات كبيرة في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية طوال الوقت، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الغذائية.

وأوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن شعبة الأرز ملتزمة بقرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حول توريد الأرز الشعير، لافتا إلى أن أسعار الأرز في الأسواق تشهد استقرارا خاصة بعد القرار الخاص بتحديد حد أقصى لسعر كيلو الأرز الأبيض السائب بـ 12 جنيها وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بـ 15 جنيه كحد اقصى للسعر لكنه قد ينخفض عن ذلك.