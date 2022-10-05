عميد كلية الشريعة الأسبق بعد تكريم الرئيس: مصر تفخر بأهل القرآن الكريم

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة طنطا سابقا، أن مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفخر بأهل القرآن الكريم والعلم والعلماء وتعتني بهم وهذا ليس غريبا على القيادة السياسية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمه اليوم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ترشيحه لهذا التكريم.

وأضاف قزامل فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مصر حاضنة الأزهر الشريف الذي غذى العالم بالعلم والعلماء في شتى القرون، وأصبح الأزهر قبلة للعلم، قائلا:"وهنا يبرز دور الأزهر وعلماء الأوقاف ودار الإفتاء وجميع المؤسسات الدينية ودور العلم لإبراز وسطية الإسلام التي تبين شذوذ الفكر الإرهابي الذي هو بعيدا عن كتاب الله تعالى وسنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم".

واختتم الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة طنطا سابقا، قائلا:"ندعو الله أن نكون جنودا لمصر أوفياء وخدمة وطننا وإسلامنا وحق قول الله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبى الكريم سدينا محمد صلى الله عليه وسلم.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد رسالته السمحة، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم معاملة، وكان خير الناس لأهله ولأزواجه ولإبنائه ولأصحابه وهو القائل: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".

تابع الرئيس: "تعلمنا من سيرته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم".