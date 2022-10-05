عميد كلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة: حرب أكتوبر ملحمة سطرها تاريخ العسكرية

كتب محمد صبحى

تقدم الدكتور عطيه محمود الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، وبالنيابة عن أسرة الكلية وكلاء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، بأخلص التهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي فريق أول محمد زكى، ولقادة ورجال قواتنا المسلحة المصرية البواسل، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ونواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة، ولجموع شعب مصر العظيم؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 49 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة 1973.

وتقدم الدكتور عطيه الطنطاوي عميد الكلية بتحية إجلال وإعزاز وتقدير لأرواح شهدائنا الكرام البررة؛ الذين عبروا الصعاب وضحوا بدمائهم الطاهرة الزكية ليحققوا هذا النصر العظيم، الذي أعاد للأمة العربية جمعاء عزتها وكرامتها، في ملحمة سطرها تاريخ العسكرية بحروف من نور؛ فإنه يدعو جموع شعب مصر العظيم إلى التكاتف والاتحاد والالتفاف حول جيشنا العظيم وبذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب؛ لتظل راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة أبد الدهر.