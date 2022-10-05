عائلة السادات تزور قبر بطل الحرب والسلام تزامنا مع الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر

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تزور ظهر غد الخميس عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبره الكائن بالمنصة بمدينة نصر تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بالذكري الـ49 لنصر أكتوبر وهو ذات اليوم الذى شهد استشهاد الرئيس الراحل، وفقا لما قاله النائب عفت السادات وكيل لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ.

وأشار عفت السادات في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلي أن عائلة الرئيس الراحل اعتادت زيارة قبر الرئيس الراحل وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهر في هذا اليوم الذي شهد نصر السادس من أكتوبر واستشهاد رجل الحرب والسلام.