اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:58 م
أكرم القصاص
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عائلة السادات تزور قبر بطل الحرب والسلام تزامنا مع الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:30 م
عائلة السادات تزور قبر بطل الحرب والسلام تزامنا مع الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات - أرشيفية
كتب كامل كامل

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تزور ظهر غد الخميس عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبره الكائن بالمنصة بمدينة نصر تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بالذكري الـ49 لنصر أكتوبر وهو ذات اليوم الذى شهد استشهاد الرئيس الراحل، وفقا لما قاله النائب عفت السادات وكيل لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ.

وأشار عفت السادات في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلي أن عائلة الرئيس الراحل اعتادت زيارة قبر الرئيس الراحل وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهر في هذا اليوم الذي شهد نصر السادس من أكتوبر واستشهاد رجل الحرب والسلام.


محمد أنور السادات

قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

رجل الحرب والسلام

ذكرى 6 أكتوبر

نصر أكتوبر



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