اليوم السابع
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سيدة الكرنك.. لحظة وصول أهالى بنى سويف للقاء ابنتهم بعد تغيبها 45 عاما

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 08:11 ص
سيدة الكرنك.. لحظة وصول أهالى بنى سويف للقاء ابنتهم بعد تغيبها 45 عاما عودة سيدة لاسرتها
الأقصر - أحمد مرعى

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رصد تليفزيون اليوم السابع لحظة وصول أسرة الحاجة رضا سيدة الكرنك التى انتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قادمين من بنى سويف، حيث تاهت فى القطار من 45 سنة إنقطعت فيها عن أسرتها وفشلت كل محاولاتها في التوصل إليهم، ووصلت إليهم بعد مشاهد الفيديو الخاص بها، حيث تبين أن والدتها علي قيد الحياة وأسرتها مقيمة بمحافظة بني سويف، وكانوا يبحثون عنها مثلما تبحث عنهم ولم تستوعب رضا اليوم فرحة عثورها على أسرتها.
 
وقالت في تصريحات خاصة لليوم السابع "انا مش مصدقة نفسي قعدت 45 سنة احكي قصتي وأصبت بالياس من العثور علي أهلي ولكن اليوم حقق الله حلمي واستجاب لدعائي وتوصلت لأهلي بفضل ابن محافظة الأقصر الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بي ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
 
قالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
 
وأضافت تحية لـ"اليوم السابع"، أنها فوجئت بشقيقها "أشرف" يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عاما عندما كانت فى عمر 7 أعوام مازالت على قيد الحياة وموجودة فى محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت فيديو وصور وتأكدت أنها ابنتها رضا ـ على حد قولها.
 
وروت تحية أن ابنتها رضا اختفت منذ 45 عاما، مشيرة إلى أنها ظلت تبحث عنها لمده 3 أعوام وفشلت فى العثور عليها، وأضافت أنها ستلتقى بابنتها خلال ساعات.
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أسرة بني سويف تعيد ابنتها



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