جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها رئيس هيئة الأركان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكى مارك ميلى، لمناقشة سبل الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وانتقد الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إطلاق "بيونج يانج" لصاروخ باليستي متوسط المدى أمس، باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة واستفزازا خطيرا يهدد الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.

وأشارت الوكالة إلى قيام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتدريبات جوية مشتركة - أمس - وإطلاق صواريخ أرض - أرض صباح اليوم في أعقاب استفزاز كوريا الشمالية، ما يظهر القدرات القوية للحليفين على الاستجابة.

كما اتفقا الجانبان على الحاجة للتعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان؛ لمواجهة الاستفزازات العسكرية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى مناقشة القدرات على الرد العسكري على استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية وتعزيز القوة التنفيذية للردع الموسع بمناسبة اجتماع اللجنة العسكرية الكورية - الأمريكية السابع والأربعين المقرر عقده في واشنطن.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية التزام بلاده بالدفاع عن شبه الجزيرة الكورية أقوى من أي وقت مضى، متعهدا بأن (واشنطن) ستتعاون بنشاط مع (سول) باستمرار للاستجابة المشتركة المنسقة.