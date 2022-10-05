رئيس جامعة سوهاج يشارك فى احتفالية وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى

سوهاج محمود مقبول

شارك اليوم الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في مراسم الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النُصب التذكارى لقبر الجندى المجهول للمحافظة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حيث قام اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول، واستعرض حرس الشرف، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني وسلام الشهيد، وذلك بحضور اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، ونواب رئيس الجامعة والعمداء، وممثلين عن الأزهر والكنيسة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وأكد عبد الخالق أن ذكري السادس من أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر، و درسًا من دروس البطولة الوطنية وتجسيد إرادة النصر ورفض الهزيمة، وترجمة لدراسة العدو والأخذ بسبل العلم والمعرفة والتخطيط والإدارة واحتضان المجتمع لمؤسسته العسكرية، في ملحمة رائعة تؤكد على عظمه الشعب المصرى من أجل الحفاظ على تراب وكرامة الوطن.

وقال عبد الخالق إنه لا بد من الاستمرار بالوقوف خلف قيادتنا الرشيدة والالتفاف والتلاحم صفًا واحدًا جنودًا أوفياء مخلصين، وحراساً أمناء مؤيدين جميع خطواتها على الصعيدين الداخلي والخارجي، و مستمرين في البذل والعطاء كلاً في مكانه، حريصين على مواصلة برامج وخطط التنمية بكل أمانة وصدق حتى يتحقق التقدم والازدهار، لتظل مصر قوية صامدة وفي المكانة التي تستحقها على مر التاريخ.