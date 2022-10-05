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رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادى يستهدف خارطة طريق الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:56 م
رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادى يستهدف خارطة طريق الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23-25 أكتوبر الجارى، موضحا أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير.
 
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن المؤتمر الاقتصادي تأكيد على حرص الدولة على شرح تحديات التي يواجها الاقتصاد المصري وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر.
 
وكان رئيس الوزراء، قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.
 
وأوضح رئيس الوزراء إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.

المؤتمر الاقتصادي

مجلس الوزراء

الحكومة

اجندة المؤتمر الاقتصادي

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