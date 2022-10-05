اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئًا بذكرى أكتوبر: أنتجت أبطالًا غيروا التاريخ

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:27 ص
رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئًا بذكرى أكتوبر: أنتجت أبطالًا غيروا التاريخ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة وجموع المصريين بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد. 
 
وقال رئيس الأساقفة فى بيان له، إن حرب أكتوبر  المجيدة انتجت أبطالًا وطنيين غيروا مجرى التاريخ ببسالة وعزم وإيمان. 
 
وأكد رئيس الأساقفة أن الجيش المصرى مازال يقدم الأبطال الذين يبذلون أرواحهم  لأجل الوطن، بل ويساهم في معركة بناء  بلادنا الحبيبة بنفس روح أكتوبر المجيدة. 
 
وصلى رئيس الأساقفة أن يحفظ الله مصر جيشًا  وشعبًا تحت مظلة السلام والأمن.
 
 

الكنيسه الاسقفيه

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