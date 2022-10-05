رئيس إندونيسيا يدعو الجيش والشرطة للمساعدة فى تخفيف آثار أزمة الغذاء والطاقة

أ.ش.أ

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأربعاء، جميع ضباط الجيش والشرطة إلى مساعدة الحكومة في التخفيف من آثار أزمة الغذاء والطاقة والأزمة المالية العالمية.

ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن ويدودو قوله "حرصت على حث الجيش والشرطة على التعاون لإنجاح الأجندة الوطنية (للتخفيف من حدة الأزمة)، كما وجهت المؤسستين بدعم جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والسيطرة على التضخم".

وشدد الرئيس على ضرورة قيام الجيش والشرطة بالحفاظ على الأمن القومي والدفاع، حتى يتمكن المجتمع من العمل والتقدم على النحو الأمثل لمواجهة التحديات المختلفة.

وعلاوة على ذلك، تشغل إندونيسيا حاليا مناصب مهمة مختلفة في العديد من المنتديات والمنظمات الدولية، لذلك يجب عليها أيضًا المساهمة في معالجة الأزمة العالمية، كما أشار جوكو.

وفي عام 2022، أصبحت إندونيسيا رئيسًا لرئاسة مجموعة العشرين وعضوًا في مجموعة الاستجابة للأزمات، وعلاوة على ذلك، ستتولى البلاد رئاسة الآسيان في عام 2023.

وقال جوكو: "علينا أن نكون قادرين على أن نظهر للمجتمع العالمي أن رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين يمكن أن تولد إجراءات وحلولًا ملموسة للتغلب على الأزمة العالمية وبناء عالم أكثر مرونة".