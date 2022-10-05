خليك واعى.. لم تصدر أى قوانين جديدة بزيادة ضريبة القيمة المضافة.. إنفوجراف

انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية عن إصدار قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، إلا ان مصلحة الضرائب نفت تلك الشائعات.
- أكدت مصلحة الضرائب أنه لم يتم إصدار أى قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها.
خليك واعى
- إقرار أى زيادة فى الضرائب لا يكون إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأى تعديلات
- مطالبة الشركات بالتحلى بمزيد من المسئولية الوطنية وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة ذريعة لرفع أسعار منتجاتها
- شددت المصلحة على ضرورة تحرى الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها المختصة قبل نشر أى أخبار تتعلق بالضرائب ترسيخًا للحقيقة ومنعًا لحدوث أى بلبلة
#خليك_واعي
#فكرقبلما_تنشر
#وقفها_عندك
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