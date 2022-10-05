خال سيدة الكرنك يروى قصة تغيبها 45 سنة ويشكر أهل الأقصر.. فيديو وصور

التقى اليوم السابع بالحاج سيد عويس أحمد موظف بهيئة، خال الحاجة رضا سيدة الكرنك التى انتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عقب وصولهم من بنى سويف، حيث تاهت فى القطار من 45 سنة إنقطعت فيها عن أسرتها وفشلت كل محاولاتها فى التوصل إليهم ووصلت إليهم بعد مشاهد الفيديو الخاص بها حيث تبين أن والجتها على قيد الحياة وأسرته مقيمة بمحافظة بنى سويف وكانوا يبحثون عنها مثلنا تبحث عنهم ولم تستوعب رضا اليوم فرحة عثورها على أسرتها.

وقال خال الحاجة رضا، أنه كان بعمر 16 سنة لدى تغيبها، وظلت الأسرة تبحث عنها فى كل مكان من الإسكندرية لاسوان ولم يجدوها، موجها الشكر لأهل الأقصر على إكرام ابنتهم طوال تلك السنوات.

وقالت الحاجة رضا فى تصريحات خاصة لليوم السابع "انا مش مصدقة نفسى قعدت 45 سنة احكى قصتى واصبت بالقياس من العثور على اهلى ولكن اليوم حقق الله حلمى واستجاب لجعائى وتوصلت لأهلى بفضل ابن محافظة الأقصر الذى قام بتصوير الفيديو الخاص بى ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضافت تحية لـ"اليوم السابع"، أنها فوجئت بشقيقها "أشرف" يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عاما عندما كانت فى عمر 7 أعوام مازالت على قيد الحياة وموجودة فى محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى على الإنترنت فيديو وصور وتأكدت أنها ابنتها رضا ـ على حد قولها.

وروت تحية أن ابنتها رضا اختفت منذ 45 عاما، مشيرة إلى أنها ظلت تبحث عنها لمده 3 أعوام وفشلت فى العثور عليها، وأضافت أنها ستلتقى بابنتها خلال ساعات.