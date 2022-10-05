جامعة الفيوم تقيم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد فى كلية العلوم

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور عرفة صبرى حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم بحضور الدكتور صالح العونى، عميد الكلية، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم السابق، والدكتور خالد زغلول، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مسعود إسماعيل، القائم بأعمال وكيل كلية الحاسبات والمعلومات.

فى مستهل كلمته عبر الدكتور عرفة صبرى حسن، عن فخره الشديد بانتمائه لكلية العلوم مؤكدًا أنها تعد كلية العلم والعلماء، وتتمتع بالنصيب الأكبر فى التميز العلمى والبحثى، كما أشاد سيادته بخريجيها من حيث توليهم مناصب مرموقة فى مختلف المجالات العلمية، وأوضح سيادته أن كلية العلوم تعتبر أم الكليات لما لها من أهمية فى كافة مناحى الحياة، مقدمًا عددًا من النصائح للطلاب بضرورة الاجتهاد فى الدراسة، والحرص على حضور المحاضرات، والمشاركة الفعالة فى الأنشطة الطلابية.

كما رحب الدكتور صالح العونى، بالطلاب الجدد والقدامى، وأكد أن الكلية تضم عددًا من الأقسام العلمية، التى تتميز بقدرة تنافسية عالية فى مجالات سوق العمل المختلفة، كما أشار إلى أن إدارة الكلية تبذل قصارى جهدها فى تقديم يد العون لطلابها ودعمهم وتلقى اقتراحاتهم طول فترة الدراسة وحتى بعد التخرج، موجهًا بعض التعليمات والإرشادات للطلاب؛ التى تتمثل فى التعرف على الحقوق والواجبات الجامعية.

وصرَّح الدكتور أحمد جابر شديد، بأن كلية العلوم من الكليات التى تسهم بشكل فعال فى تقدم الدولة ورفعة شأنها، من خلال الاهتمام بعمل أبحاث علمية متنوعة فى شتى المجالات، معربًا عن اعتزازه بأنه أحد أبناء الكلية وأنه تقلد العديد من المناصب حتى تولى منصب رئيس جامعة الفيوم.

وأوضح الدكتور خالد زغلول، أن التميز والتفوق العلمى بالكلية يعد من الأمور سهلة المنال، ولكن من خلال الجد والاجتهاد والمثابرة وحب المعرفة، كما أشار إلى أن إدارة الكلية تسعى جاهدةََ إلى تلبية احتياجات ومتطلبات الطلاب والوقوف على تنفيذها، مؤكدًا أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية.

وخلال الحفل قام بعض الطلاب بتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة.