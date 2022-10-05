تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات

كتب مدحت وهبة

يكثف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الصندوق، حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية حاليا، حيث يتم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن

وكان الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أشار إلى أنه سيتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الفصل الدراسى الأول، حيث تستهدف الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، كما سيتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة، خاصة المحافظات التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب، لافتا إلى أنه سيتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.