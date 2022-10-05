تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة لأكثر من 800 ألف سيدة بقنا

قنا - صابر سعيد

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن نجاح مديرية الصحة بقنا فى الكشف على أكثر من 800 ألف سيدة وتقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة لهم وذلك منذ انطلاق المبادرة فى يوليو 2020 .

وأوضح الدكتور راجى، أن المبادرة تقدم خدمات الكشف والتحليل على السيدات وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم وتقديم العلاج والتحويل للسيدات بالمجان، وذلك بجميع مراكز المحافظة بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى لدى السيدات وسرعة التعامل مع الحالات المصابة.

وأضاف الدكتور راجى، أن إدارة قوص قد نظمت المبادرة من بيت لبيت وذلك لتقديم التوعية والفحص للسيدات وذلك بمناسبة شهر أكتوبر كونه شهر التوعية ضد سرطان الثدي للسيدات بقري ونجوع المركز، بهدف الوصول لجميع السيدات المستهدفات من المبادرة وذلك لرفع مستوي التوعية وخلق ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض والتوعية السليمة لهم ورفع المناعة المجتمعية لدي السيدات.

وأشارت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والمشرف العام علي المبادرة، إلي أن المبادرة تقدم خدماتها بصورة ثابتة من خلال 150 وحدة صحية موزعة على جميع مراكز المحافظة بهدف تقديم الدعم الطبى والنفسى للسيدات المترددات وتقديم المشورة الطبية اللازمة لهم.