تغريدة تهنئة لليهود بـ"يوم الغفران" تثير أزمة لحزب المستشار الألمانى

كتبت: هناء أبو العز

هنأ الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى ولاية هيسن الألمانية اليهود بعيد يوم الغفران، وهو أحد أهم الأعياد اليهودية، لكن التهنئة التى جاءت على صفحة الحزب على فيسبوك أثارت انتقادات واسعة، لأنها كانت مرفقة بصورة لمسجد قبة الصخرة فى القدس الذى يعتبر رمزا إسلاميا.

ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية فإن المنشور بقي لعدة ساعات قبل أن يتم حذفه، الأمر الذي دفع بالعديد من المتابعين إلى إبداء غضبهم، حيث علق بعضهم، وفقا للصحيفة ذاتها، بالقول: "ربما يعتقد الحزب الديمقراطي الاشتراكي أن الاستفزاز يمكنه أن يحقق شيئًا ما"، فيما قال آخر "تظهر الصورة المصاحبة لهذا النص مرة أخرى أنه لا يوجد أي كفاءة في العمل في مكتب الحزب في هيسن".

ولفت موقع دويتش فيله الألمانى إلى أن الحزب بدروه قام بحذف المنشور صباح اليوم وقدم كريستوف جيرينغ، رئيس المكتب الصحفي للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان ولاية هسن، اعتذارا من خلال تغريدة قال فيها: "أعتذر شخصيا وبالنيابة عن المؤسسات التي أتحدث عنها عن هذا الخطأ، والذي بالطبع ما كان يجب أن يحدث أبدا".