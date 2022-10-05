تعرف على نصيب بوريس جونسون من ميراث والدته الراحلة شارلوت

كتبت ريهام عبد الله

تركت الفنانة الراحلة شارلوت جونسون وال، والدة رئيس الوزراء بريطانيا السابق بوريس ثورة تقدر بـ400 ألف جنيه إسترلينى، فى وصيتها بعد موتها العام الماضى بعد معركتها مع مرض باركنسون.

توفيت شارلوت جونسون وال فى مستشفى سانت مارى فى بادينجتون فى سبتمبر من العام الماضى، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



بوريس جونسون ووالدته شارلوت



شارلوت جونسون



صورة قديمة لبوريس جونسون برفقة والدته

وذكرت صحيفة ذا صن أن والدته تركت رئيس الوزراء السابق 400 ألف جنيه إسترلينى فى وصيتها بعد أن تم تقسيم ممتلكاتها البالغة 1.67 مليون جنيه استرلينى بين أبناءها الأربعة بوريس وراشيل وليو وجو.

ولكن على الرغم من تربية ولدين أصبحا سياسيين محافظين، إلى جانب الصحفية راشيل ورائد الأعمال ليو، قالت شارلوت جونسون وال إنها نشأت بنفسها حول "اشتراكيين أثرياء"، وفى مقابلة صريحة مع راديو تايمز عام 2015، اعترفت بأنها "لم تصوت أبدًا لصالح حزب المحافظين".

تزوجت شارلوت جونسون وال من ستانلى والد بوريس، الذى اتهم بكسر أنفها في السبعينيات.

ووُلدت شارلوت فوسيت في أكسفورد عام 1942، وكانت ابنة المحامى السير جيمس فوسيت، الذى كان رئيس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان فى السبعينيات.

واحدة من خمسة أطفال، درست اللغة الإنجليزية فى جامعة أكسفورد، لكنها قطعت تعليمها للسفر إلى أمريكا مع ستانلى جونسون، الذى التقت به فى أكسفورد وتزوجته فى عام 1963.

فى حديثها عن لقاء ستانلي، قالت في حوار صحفى سابق فى عام 2015: :" كنت مخطوبة لشخص يدعى "واينفورد هيكس"، الذي كان جميلًا للغاية في النظر إليه ولكنه فى الواقع ممل للغاية.

وتابعت :"على أى حال، أرسل لى ستانلى رسالة يسألنى عما إذا كان بإمكانه أن يأتى لتناول الشاى ويذهب فى نزهة على الأقدام".

واستمرت:"وبعد أيام قليلة ذهبنا فى نزهة، وضحكنا كثيرا، وهو الأمر الذى جعلنى أضحك كثيراً لدرجة أننى وقعت فى حبه".

تحولت شارلوت جونسون وال إلى الفن ورسمت مجموعة متنوعة من الموضوعات، فى المقام الأول الصور الشخصية، ويقال إنها أكملت أكثر من 2000 قطعة فى حياتها المهنية وكانت موضوع معرض فى Mall Galleries في لندن في عام 2015.