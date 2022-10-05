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صدمة للمحافظين.. استطلاع بريطانى: جونسون أعلى شعبية من رئيسة الوزراء ليز تراس

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:40 م
صدمة للمحافظين.. استطلاع بريطانى: جونسون أعلى شعبية من رئيسة الوزراء ليز تراس جونسون وتراس
كتبت: نهال أبو السعود

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وجد استطلاع جديد لـ YouGov أن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس لا تحظى بشعبية لدى الجمهور أكثر من سلفها بوريس جونسون في أي وقت مضى، حتى في ذروة الغضب منه بسبب حفلات داونينج ستريت واختراق قواعد إغلاقات كورونا خلال ذروة تفشي الوباء.

 

وبحسب الاستطلاع الذى نشرته صحيفة أى نيوز البريطانية، 14 فى المائة فقط من الجمهور لديهم انطباع إيجابى عن رئيسة الوزراء، فى حين أن 73 فى المائة يرونها الآن غير ذلك.

 

اونخفض صافى نقاط تفضيل رئيس الوزراء ليز تراس بمقدار 28 نقطة إلى -59 فى أقل من أسبوعين. وبالمقارنة ، كان صافي تفضيل جونسون -53 عندما انخفض إلى أدنى مستوياته في يوليو.

 

وفقا للتقرير، تزداد الأمور سوءا. من المرجح الآن أن يكون لدى الناخبين المحافظين وجهة نظر سلبية عن رئيس الوزراء الجديد (60 في المائة) مقابل 30 في المائة فقط نظرة إيجابية

 

الاستطلاع ليس جيدا بالنسبة لكواسي كوارتنج الذي يشغل منصب وزير الخزانة في حكومة تراس حيث قال 11 في المائة فقط من الجمهور انه لديه شعبية جيدة، في حين أن 65 في المائة لديهم وجهة نظر معاكسة.

 

من جانبهم، يحاول أعضاء البرلمان المحافظون تحسين صورة الحكومة حيث يخططون لتجنب الضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية بعد أن أُجبرت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس على التراجع فى "تحول مهين" عن خطط لخفض الضرائب لمن هم أعلى دخلا، وعن موعد الإعلان عن الميزانية المصغرة الجديدة.

  

ويذكر أن كلا من تراس وكوارتنج التخلي عن خطة التخفيضات عندما أوضح حجم التمرد من قبل النواب أنه لن ينجو من تصويت برلماني - مع العديد من المعارك الصعبة الأخرى القادمة.


المملكة المتحدة

ليز تراس

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