تعديل التنسيق للقبول بالتعليم الثانوى الصناعى بإدارة ميت غمر التعليمية لـ185 درجة

الدقهليه شريف الديب

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، علي تعديل التنسيق للقبول بالتعليم الثانوي الصناعي للعام الدراسي 2023/2022، بمدارس التعليم الصناعي بإدارة ميت غمر التعليمية "فقط" الي 185 درجة وذلك في مدارس الثانوي الصناعي نظام 5 سنوات ونظام 3 سنوات، ولا يجوز التحويل من مدارس صناعية بإدارات أخري الي مدارس ادارة ميت غمر الصناعية، حيث إن هذا التنسيق خاص بالطلبة الحاصلين علي الشهادة الاعدادية عام 2022/2021 من مدارس ادارة ميت غمر التعليمية هذا العام للالتحاق بالصف الاول الثانوي الفني فقط.

وفي بشري سارة أخري وافق محافظ الدقهلية علي تعديل تنسيق القبول للحاصلين علي الشهادة الإعدادية هذا العام إلي 250 درجة للالتحاق بتخصص "فني صيانة أجهزة طبية" بمدارس التعليم الفني التي بها هذا التخصص علي مستوي مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسي 2023/2022، وفي بشري سارة أخري لأولياء الأمور بمراكز ومدن وقري المحافظة بشأن التحاق ابناؤهم بالقاعات بمرحلة رياض الأطفال "عربي" بمدارس المحافظة، فقد وافق "محافظ الدقهلية" علي زيادة الكثافة داخل القاعات بمرحلة رياض الاطفال "عربي" بالمدارس بأنحاء المحافظة ليصبح "55 طالبا" بكل قاعة للعام الدراسي 2023/2022 حرصا علي مصلحة أبنائنا الطلاب، وأسوة بالمدارس الرسمية للغات.

جاءت موافقات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بناء علي ما عرضه الاستاذ ناصر هاشم وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الذي اكد حرص مديرية التربية والتعليم ومن خلال تكليفات وزير التربية والتعليم ومحافظ الدقهلية علي مصلحة أبنائنا الطلاب وتحقيق مطالب ورغبات أولياء الأمور بمحافظة الدقهلية وذلك وفقا لما تقرره القواعد والقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالعملية التعليمية بصفة عامة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة متابعة الاهتمام بالعملية التعليمية في اطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم مع اهمية تحقيق مطالب المواطنين اولياء الامور حرصا علي مصلحة ابنائهم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.