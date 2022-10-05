تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 608 شاحنات و49 سيارة .

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 364 شاحنة و32 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و244 شاحنة و17 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة عمان وسيناء وغادرت السفينة سينا وعمان فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 924 راكب بموانيها