اليوم السابع
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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:30 ص
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 608 شاحنات و49 سيارة .

 

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 364 شاحنة و32 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و244 شاحنة و17 سيارة  .

 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

 

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة عمان وسيناء وغادرت السفينة سينا وعمان فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 924 راكب بموانيها 


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