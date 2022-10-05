تحرير 951 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحي

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مروية مكبرة تحت إشراف اللواء حازم سامى مدير الأمن، واللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية، والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، وأسفرت الحملة عن تحرير 33 حالة سحب تراخيص وضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات، و94 حالة انتظار، و726 مخالفة على نموذج 129.

وكانت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن المنوفية قد شنت حملة مكبرة للبدء فى سحب مركبات التوك توك من شوارع المحافظة، حيث شهدت مدينة شبين الكوم صباح اليوم تشديد الكمائن المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية لضبط التكاتك المارة بهذه المناطق الرئيسية والحيوية، حيث باشرت الحملة التى أشرف عليها العميد تامر مباشر مدير الإدارة العامة لمرور المنوفية، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة مرور المنوفية جهودها للتوسع فى ضبط وسحب المركبات بأحياء مدينة شبين الكوم، ومنها حى شرق وحى غرب المدينة، حيث استهدفت الحملات المواقف العشوائية التى اتخذها اصحاب مركبات التوك توك للتجمع من خلالها.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 29 من مركبات التوكتوك بمراكز محافظة المنوفية وملاحقة المركبات التى تسير بزمام المدن والأحياء الرئيسية.