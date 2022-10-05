تجديد حبس متهم بالشروع فى قتل شقيقين بسوهاج 15 يوما

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا باصابة المجنى عليهما بعد التعدى عليهما بسلاح أبيض وتم نقلهما الى المستشفى للعلاج.

وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين المتهم والمجنى عليهما قام خلالها بضربهما بسلاح أبيض مما أحدث إصابتهما، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق جددتها محكمة الجنايات إلى 15 يوما بعد رفض الاستئناف المقدم من المتهم بإخلاء سبيله.