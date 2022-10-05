اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:00 م
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تجديد حبس متهم بالشروع فى قتل شقيقين بسوهاج 15 يوما

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:00 م
تجديد حبس متهم بالشروع فى قتل شقيقين بسوهاج 15 يوما المستشار حمدى عبد العزيز
سوهاج - عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وأمانة سر طه حسين وماجد أمين، تجديد حبس المتهم "م.م" 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "خ.م" وشقيقه "م.م" بعد التعدى عليهما بسلاح أبيض بدائرة مركز المنشأة.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا باصابة المجنى عليهما بعد التعدى عليهما بسلاح أبيض وتم نقلهما الى المستشفى للعلاج.

 

وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين المتهم والمجنى عليهما قام خلالها بضربهما بسلاح أبيض مما أحدث إصابتهما، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق جددتها محكمة الجنايات إلى 15 يوما بعد رفض الاستئناف المقدم من المتهم بإخلاء سبيله.

 


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