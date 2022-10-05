اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين يصدر مرسوماً بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية لروسيا

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 05:24 م
بوتين يصدر مرسوماً بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية لروسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً أقر من خلاله نقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى السلطات الروسية.

 
وكان قد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على وثيقة التصديق الخاصة باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى قوام روسيا الاتحادية.
 
وحسب موقع روسيا اليوم، وافقت لجنة مجلس الدوما لشؤون هيكل الدولة والتشريعات الحكومية بداية الأسبوع الجاري، على مشروعات قوانين دستورية بقبول هذه المناطق الأربع في قوام روسيا الاتحادية.
 

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