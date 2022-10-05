النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

كتب سيد الخلفاوى

ناشدت وزارة النقل ، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

يأتى ذلك استمرارا لحملة "سلامتك تهمنا" التى دشنتها الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.