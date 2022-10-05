قال وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو فى بيان، إنّ قرار تحديد سقف لسعر بيع النفط الروسى المقترح فى إطار الجولة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد موسكو، لن ينطبق على شحنات خطوط الأنابيب، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

وتعتمد المجر، التي كانت أكثر منتقدي العقوبات ضد روسيا في الاتحاد الأوروبي، إلى حد كبير على شحنات الخام الروسية والغاز الروسي، وكلاهما يجري استيراده عبر خطوط الأنابيب.

وكان رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، أعرب عن أمله في أن يرفع الاتحاد الأروبي عقوباته المفروضة على روسيا في ضوء العملية العسكرية فى أوكرانيا، بحلول نهاية العام الجارى.