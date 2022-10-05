المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل صعوده بمنتصف التعاملات مدفوعًا بارتفاع أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بالم هيلز للتعمير، حديد عز، المصرية للاتصالات، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 99504 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12281 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 4032 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2221 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3162 نقطة، بينما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3535 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما؛ اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والسويدي إليكتريك، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 550 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 325 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.69%، وشراء الثالثة 175 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.13%، وشراء الرابعة 741.8 ألف سهم، تمثل نسبة 0.02% من رأسمال الشركة، وشراء الخامسة مليون سهم بنسبة 0.046% من رأسمال الشركة، وشراء السادسة 800 ألف سهم، وشراء السابعة 30.5 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.9 مليون سهم، 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 440 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 196.9 ألف سهم، 300 ألف سهم، 6 ملايين سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 7 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنك البركة مصر، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية 202 ألف سهم، 19038 سهم، 21 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 6 آلاف سهم، 285 ألف سهم، 120 ألف سهم، 1375 سهم، 62.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية لحليج الأقطان 100 ألف سهم.

في سياق منفصل قالت شركة الصناعات الهندسية للإنشاء والتعمير-ايكون، إن مجلس الإدارة وافق على تأسيس شركة وفقًا للقوانين المنظمة بالمملكة العربية السعودية برأس مال 5 ملايين ريال سعودي، يكون غرضها تصنيع وتوريد وتركيب مباني سابقة التجهيز وجميع مستلزماتها، وحدات إعاشة متنقلة وسابقة التجهيز "كرافانات" وجميع مستلزماتها.

من جهة أخرى قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام المخاطب بالتقييم بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة لتقييم الأصول محل الاستحواذ حماية لحقوق المتعاملين، يأتي ذلك بعدما تلقت الهيئة دراستين من شركة كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وسوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بشأن تقييم بعض الأصول العقارية المملوكة لشركة تارجيت للاستثمار العقاري والسياحي والمزمع الاستحواذ عليها من جانب كل من رواد السياحة والمجموعة المصرية العقارية، وكان تقييم شركة سوليد أقل بنسبة 68.76% من شركة كاسل.

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 118 لسنة 2022، بشأن إلغاء ترخيص شركة فرص مصر القابضة للاستثمار والتنمية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.