الكاتب الصحفى أكرم القصاص يتحدث عن الصحافة الرقمية بمنتدى الإعلام العربى

كتب خالد إبراهيم

خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربى، بنادى دبى للصحافة، تحدث الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، عن الصحافة الرقمية ومستقبل الصحافة في مصر والعالم العربى.

كذلك تحدث القصاص، عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعى، والمنصات الرقمية الجديدة، على الصحافة، ومسار نشر الأخبار الصحفية، وأيضا عن تأثر مواقع التواصل الإجتماعى بالصحافة، وكيف ساعدت المنصات الرقمية ، الصحافة التقليدية في توصيل الرسالة الإعلامية.

أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع يؤكد خلال جلسة "مستقبل المنصات الرقمية" أن المنصات الرقمية والتكنولوجيا ساعدت الصحافة التقليدية على توصيل الرسالة الإعلامية@akramelkassas#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/dVEunG0zBO — صحيفة الخليج (@alkhaleej) October 5, 2022

وأقيم أمس حفل افتتاح منتدى الإعلام العربى، وحضر الحفل، الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبى للإعلام، حيث سلّم الكاتب فى صحيفة الاتحاد الإماراتية د. رشيد الخيون جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحفى، كما سلم خالد بن حمد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية جائزة شخصية العام الإعلامية.

وفاز كلا من..

برنامج معكم منى الشاذلى الذى يبث على قناة سى بى سى المصرية، يفوز بجائزة الإعلام المرئى

حسين الزناتى من مجلة علاء الدين التابعة لمؤسسة الأهرام يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة صحافة الطفل.

محمد نبيل حلمى من صحيفة الشرق الأوسط يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية.

محمد الصاوى من موقع مصراوى الإلكترونى يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية.

محمد عيسى من مجلة الأهرام العربى يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية.

صحيفة اندبندنت عربية السعودية تفوز بجائزة الإعلام الرقمى كأفضل منصة إخبارية.

منصة Follow ICT المصرية تفوز بجائزة الإعلام الرقمى كأفضل منصة اقتصادية.

منصة كووورة البحرينية (KOOORA) تفوز بجائزة الإعلام الرقمى كأفضل منصة رياضية.

برنامج مستقبل الطاقة الذى يبث على قناة العربية يفوز بجائزة الإعلام المرئى عن فئة أفضل برنامج اقتصادي.

‏فئة أفضل برنامج اجتماعي.

برنامج روافد الذى يبث على قناة العربية يفوز بجائزة الإعلام المرئى عن فئة أفضل برنامج ثقافي.

برنامج صدى الملاعب الذى يبث على قناة إم بى سى يفوز بجائزة الإعلام المرئى عن فئة أفضل برنامج رياضي.

وثائقى "أبى كان داعشياً" من إنتاج قناة سكاى نيوز عربية يفوز بجائزة الإعلام المرئى عن فئة أفضل عمل وثائقي

وانطلقت أعمال "منتدى الإعلام العربى"، أمس الثلاثاء، فى مدينة جميرا - دبى وبمشاركة أكثر من 3000 من المسؤولين الحكوميين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكُتّاب والمفكرين والمعنيين بقطاع الإعلام على امتداد العالم العربى .

ويشمل المنتدى - الذى يحتفل فى هذه الدورة بمرور 20 عاماً على انطلاقه وفقا لوكالة أنباء الإمارات - عددا من الجلسات الرئيسية والنقاشية وجلسات العشرين دقيقة إضافة إلى ورش العمل، والتى سيتم من خلالها استعراض عدد كبير من الموضوعات المتعلقة بقدرة الإعلام على تقديم رسالة نافعة تعين العالم العربى على مواجهة ما يحيط به من تحديات، ويعزز فرصه فى المستقبل.