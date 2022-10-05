القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين والإقتصاديين لقناة السويس

كتب زكى القاضى

نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد (35) من الملحقين العسكريين والإقتصاديين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية من الدول الشقيقة والصديقة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس (SC ZONE).

بدأت فعاليات الزيارة باستعراض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس لشرح مفصل لإمكانيات الهيئة والمنطقة الإقتصادية التابعة لها والمخطط الزمنى للمشـروع والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحـة فضلا عن إبراز الأهمية الجيوسياسية التى تتمتع بها المنطقة ودورها فى حركة التجارة العالمية حيث تحقق سهولة النفاذ للأسواق العالمية بما يجعلها واجهة متميزة للاستثمار.

وقد أعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين الحربيين للتنظيم الجيد لتلك الزيارة الميدانية الهادفة، كما أعرب أيضاً وفد الملحقين العسكريين والإقتصاديين عن عمق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة للإطلاع على أحدث المشروعات التنموية بجمهورية مصر العربية ، وأشادوا بالخطوات التنموية المتسارعة التى تتخذها الدولة المصرية فى كافة المجالات بالرغم من الظروف الاستثنائية العالمية خلال الفترة الراهنة.

يأتى ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع الملحقين العسكريين والإقتصاديين المعتمـدين للتعريف بالمشروعات التنمويــة العملاقة للمساهمة فى جذب الإستثمار الأجنبى مع باقى مؤسسات الدولة، ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.