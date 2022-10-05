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الصين وروسيا تعارضان عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن إطلاق كوريا لصاروخ باليستي

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:00 ص
الصين وروسيا تعارضان عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن إطلاق كوريا لصاروخ باليستي مجلس الأمن
كتب أحمد عرفة

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رفضت كل من الصين وروسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن إطلاق كوريا لصاروخ باليستي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، إنه من المتوقع زيادة محصول الحبوب في روسيا بنحو 5 ملايين طن سنوياً بفضل ضم 4 مناطق أوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" الحكومية للأنباء عنه قوله "بالنظر إلى الأراضي الصالحة للزراعة الموجودة هناك، أعتقد أنه سيتم إضافة ما لا يقل عن 5 ملايين طن من الحبوب إلى صندوق الادخار الروسي. وأعتقد أيضاً أننا سنحصل على محاصيل أخرى".

وقال الكرملين إن من المرجح أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين قوانين الثلاثاء، لضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تمثل حوالي 18% من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً.

 


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