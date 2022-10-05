السيطرة على حريق بحوش بجهينة غربى سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش بدائرة مركز جهينة عقب الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق ولا توجد إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بحوش بدائرة مركز شرطة جهينة وتمت السيطرة عليه ولا توجد إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد عمر مدنى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بحوش دائرة المركز انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو راضى ك م ع 33 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكور أفاد بمضمون ما تقدم ورجح سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائى من التوصيلات العشوائية وأضاف باحتراق مقدمة سيارة ملاكى " ملكه " حال توقفها داخل الحوش وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.