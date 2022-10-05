السجن 3 سنوات لصاحب عقار لاتهامه بتزور شهادات البناء المخالف بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير الجنايات خميس قمر، بالسجن 3 سنوات للمتهم "ش.ا.م" لاتهامه بالاشتراك فى تزوير محرر رسمي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2496 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محرر رسمي شهادات تراخيص البناء من نقابة المهندسين بالإسكندرية.

كشفت التحقيقات بأن المتهم، " ش.ا.م" صاحب عقار، قام بالاشتراك فى تزوير عدد 6 شهادات لبناء عقار من نقابة المهندسين، باسم المجنى عليها "خ.ع.ك" مهندسة مقيمة محافظة البحيرة، وتبين صدور أحكام قضائية ضدها لقيامها بأعمال بناء مخالف، حيث إنها ليس لها علاقة بتلك المخالفات، وأن البصمات المنسوب صدورها بنقابة المهندسين بالإسكندرية والدمغة الهندسية والإدارة المالية للشهادات والإشراف علي البناء للعقار ملك المتهم " ش.ا.م " وهى مزوره باستخدام طباعة كمبيوتر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.