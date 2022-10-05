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الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:47 ص
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

 

وتحرص وزارة الأوقاف على تنظيم احتفالية سنوية في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.

 


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