الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

كتب محمد عبد العظيم

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

وتحرص وزارة الأوقاف على تنظيم احتفالية سنوية في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.