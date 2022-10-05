اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يشهد تكريم عددا من العلماء والمتميزين

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:08 ص
الرئيس السيسي يشهد تكريم عددا من العلماء والمتميزين الرئيس عبد الفتاح السيسى يكرم أحد العلماء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريم عدد من العلماء والمتميزين والمجتهدين، في مجال الدعوة. 
 
وضمت أسماء المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف. 
 
الأستاذ الدكتور سيف رجب محمد قزامل، أستاذ متفرغ بجامعة الأزهر فرع طنطا.
 
الشيخ محمد فتح أبو حسين محمد خشبة، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية السابق. 
 
عبد الحمي محمود عمر فرج مسئول سابق بوزارة الأوقاف. 
 
جنيه محمود محمد عبد الرحمن خير، رئيس الإدارة الطبية بمستشفى الدعاة.
 
الشيخ صالح أبو القاسم صالح حسين، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز في بني سويف. 
 
الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق.
 
وتحرص وزارة الأوقاف على تنظيم احتفالية سنوية فى إطار الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.
 
 
 

السيسي

السيسى

الرئيس السيسى

اخبار الرئيس السيسي

المولد النبوي

احتفال وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتفال المولد النبوي



الموضوعات المتعلقة

شيخ الأزهر: البنات نالت من رحمة النبى محمد فوق ما نال الذكور

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:01 ص

شيخ الأزهر: الإنسانية تعيش أزمة أخلاقية.. والتراحم أول ضحية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:49 ص

شيخ الأزهر: انتصارات أكتوبر أعز الله بها العرب والمسلمين وأيدهم فيها بنصره

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:46 ص

فقرة فنية لفرقة "منشدى مصر" باحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:36 ص

وزير الأوقاف: مولد النبى محمد ميلاد أمة وحضارة وميلاد عظيم للإنسانية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:33 ص

وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:25 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة