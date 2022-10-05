الرئيس السيسي يشهد تكريم عددا من العلماء والمتميزين

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريم عدد من العلماء والمتميزين والمجتهدين، في مجال الدعوة.

وضمت أسماء المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

الأستاذ الدكتور سيف رجب محمد قزامل، أستاذ متفرغ بجامعة الأزهر فرع طنطا.

الشيخ محمد فتح أبو حسين محمد خشبة، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية السابق.

عبد الحمي محمود عمر فرج مسئول سابق بوزارة الأوقاف.

جنيه محمود محمد عبد الرحمن خير، رئيس الإدارة الطبية بمستشفى الدعاة.

الشيخ صالح أبو القاسم صالح حسين، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز في بني سويف.

الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق.