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الدقهلية تفوز بـ5 مشروعات فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:00 ص
الدقهلية تفوز بـ5 مشروعات فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشروعات الخضراء - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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فازت محافظة الدقهلية ب 5 مشروعات فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي مشروع تسجيل مشروع خدمات  المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات البلدية الصلبة   بمحافظة الدقهلية في ال UNFCCC تحت مظلة مشروعات ال CDM، ومشروع وحدة إضافية بالمدفن الصحي لتوليد الطاقة الكهربية من المخلفات المرفوضة من مرافق تدوير المخلفات بتكنولوجيا Waste to Energy، ومشروع إنشاء وحدة بيوجاز بسوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة المنصورة، ومشروع محطة تحلية محمولة بالطاقة الشمسية، ومشروع نظام متكامل وذكي لجمع ونقل المخلفات البلدية بمدينة المنصورة، ومبادرة عطرها يفوح. 
 
و تم إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية  في أغسطس الماضي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة غير مسبوقة للعديد من الجهات الحكومية وكافة قطاعات المجتمع.
 
واكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان المبادرة رسالة واضحة لكافة دول العالم بأن استضافتها لمؤتمر المناخ cop 27 في فبراير القادم بشرم الشيخ، ليس مجرد استضافة مكانية لحدث فقط، ولكن أيضا تأكيدًا على دور الدولة المصرية في تقديم حلول واقعية مصرية لمشكلات تغير المناخ والبيئة.
 
وأوضح التقرير  أن مصر من أقل الدول مساهمة فى الانبعاثات الضارة المؤثرة على تغيرات المناخ، ولكنها ضمن أكثر 20 دولة تتأثر بتلك التغيرات، مؤكدا أن مصر تعمل على كافة المستويات لمواجهة تلك التحديات وزيادة الوعي الإيجابي بقضايا المناخ.
 
 
 

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تغير المناخ

قمة المناخ

cop27

وزاره التخطيط

اخبار الاقتصاد



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