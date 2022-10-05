اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 05:07 م
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الداخلية: ضبط مخدرات بـ 400 ألف جنيه بالقاهرة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 04:26 م
الداخلية: ضبط مخدرات بـ 400 ألف جنيه بالقاهرة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط (3 عناصر إجرامية - لإثنين منهم معلومات جنائية)، حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بطريق مصر الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبحوزتهم (56 كيس من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو و600 جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة وسيارة ملاكى).
 
وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتوزيعها على عملائهم، وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
 
 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (392 ألف جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 

المخدرات

امن المنافذ

الحشيش

رجال الشرطة



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