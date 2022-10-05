"الحنين للسبورة".. وكيل تعليم المنيا يشرح للتلاميذ داخل الفصل

المنيا-حسن عبد الغفار

دفعه الحنين إلى لقاء التلاميذ عندما كان يعمل معلما، إلى الإمساك بالقلم والخروج إلى السبورة والشرح للتلاميذ داخل الفصل، خلال زيارته لمدرسة منهرى الابتدائية بأبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وقد بدأ الشرح بتعريف أصدقاء المكتبة وتعريف التلاميذ بانتصارات أكتوبر.

وكان ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها، حمدى السيد إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، لعدد من مدارس إدارة وأبو قرقاص التعليمية، ومنها مدرسة منهرى الرسمية الابتدائية، مدرسة منهرى الابتدائية الجديدة للتعليم الأساسي، ملحق مدرسة منهرى الرسمية رقم 1 وذلك للاطمئنان على حسن وانتظام العملية التعليمية اطمأن خلالها على انتظام الطلاب بالفصول التعليمية ومتابعًا شرح المعلمين للحصص الدراسية، وقام بالشرح داخل الفصول وتفاعل معه طلاب الفصول.

وفى نهاية الجولة وجه وكيل الوزارة مدير المدرسة بإعداد برنامج علاجي لمشكلات القراءة والكتابة للطلاب وتخصيص جزء من الحصة لهذا الأمر، وأكد لهم أن أبناءهم أمانة في أعناقنا جميعاً.



وكيل التعليم بالمنيا يشرح للتلاميذ



وكيل التعليم بالمنيا يشرح للتلاميذ داخل الفصل



وكيل تعليم المنيا يشرح للتلاميذ داخل الفصل