الجريدة الرسمية تنشر عددا من قرارات محافظ كفر الشيخ.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 221 الصادر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2022، عدد من قرارات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، القرار الاول حمل رقم 2329 بتاريخ 26 يونيو،بنقل التبعية الإدارية لعزية تل الحدادين من الوحدة المحلى لقرية الربع بمركز بلطيم للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى بذات المركز، والقرار رقم 3199 لسنة 2022 بتاريخ 11سبتمبر، باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة مطوبس بجوار الموقف ابو غنيمة بمطوبس، تعديل مقترح المنطقة الحرفية إل سكنية بناء على المعاملة رقم 1164220004208، والقرار رقم 3200 بتاريخ 11 سبتمبر 2022، باعتماد تعديل المخطط التفصيلي- أرض السلخانة- مركز مطوبس- رفع مقترح مدرسة تعليم أساسى لسكنى مقترح بناء على المعاملة رقم 1164220004206، والقرار الذى حمل رقم 3201 بتاريخ 11 سبتمبر 2022، باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمدينة مطوبس بجوار محكمة مطوبس- مطوبس- رفع مقترح مركز طبى حضرى ومتكامل وتحويله إلى سكنى مقترح،بناء على المعاملة رقم 1164220004204.

والقرار الذى حمل رقم 3203 بتاريخ 11 سبتمبر 2022، باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقرية دمنكة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر مجر- مركز دسوق بإعادة تخطيط منطقة بناء على المعاملة رقم 1154220088316، والقرار رقم 3212 بتاريخ 11 سبتمبر 2022، باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقرية الكفر الجديد التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراء مركز كفر الشيخ بتعديل مسار شارع بعرض 4 متر بناء على المعاملة 1158220101530 بتاريخ 19 يونيو 2022، وتعديل جزء من شارع بعرض 4 متر بناء على المعاملة رقم 1158220100773 بتاريخ 2 يونيو 2022.

والقرار الذى حمل رقم 3213 بتاريخ 11 سبتمبر 2022، باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقرية الكفر الجديد، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراء – مركز مطوبس بإدراج شارع بعرض 4 متر وتعديل شارع آخر بعرض 4 متر، بناء على المعاملة 1158220102278 بتاريخ 20 يونيو 2022، ووالقرار الذى حمل رقم 3214 بتاريخ 11 سبتمبر 2022، باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقرية الكفر الجديد، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراء – مركز كفر الشيخ بتعديل مسار شارع بعرض 6 متر إلى نهاية الحيز العمرانى، وتعديل عرض شارعين من 4 ل 6 متر، وادراج شارع 4 متر وتعديل جزء من شارعين بعرض 4 متر بناء على المعاملة رقم 115822099925 بتاريخ 23 مايو 2022.

والمادة ثانية من القرارات- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

مادة ثالثة- على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذه القرارات اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.