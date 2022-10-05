التموين تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بمنتجات حلوى المولد النبوى الشريف

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة وكذلك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

وتنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية حلوى المولد من المصانع التابعة لها وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم طرح كليو الحلوى السادة بسعر 65 جنيها وطرح عبوة كرتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها وعبوة كرتون 3 كيلو سادة لوكس بـ 225 جنيها وعبوة كرتون 5 كيلو سادة بوكس بـ 400 جنيه وعبوة كرتون 3 كيلو فاخرة مكسرات بـ 350 جنيها وعبوة كرتون 5 كيلو فاخرة مكسرات بـ 550 جنيها وعبوة كرتون 6 كيلو فاخرة مكسرات بـ 650 جنيها وعبوة "باغ" 2 كيلو لوكس بـ140 جنيها وعبوة باغ 3 كيلو لوكس بـ 225 جنيها بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة كما خصم إضافية بنسبة 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو.