البيت الأبيض: سنطلب من الكونجرس سلطات إضافية لمواجهة تأثير أوبك+ على أسعار النفط

كتب أحمد عرفة

أكد البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية ستطلب من الكونجرس سلطات إضافية لمواجهة تأثير أوبك+ على أسعار النفط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن وزراء الطاقة في تحالف (أوبك +) الذي يضم دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بينهم روسيا، أنهم قرروا في اجتماعهم الشهري اليوم الأربعاء، خفض إنتاج المجموعة من النفط الخام مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر المقبل.

وقال البيان الختامي للاجتماعات الحضورية الأولى لوزراء المجموعة منذ عامين أنه تم عُقد الاجتماع الخامس والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) شخصيًا في الأمانة العامة لمنظمة أوبك في فيينا.

وأضاف البيان أنه في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط وتماشياً مع النهج الناجح المتمثل في الاستباقية والتي تم اعتمادها باستمرار من قبل أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون قررت الدول الأعضاء إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 أبريل 2020 والذي تمت الموافقة عليه أيضًا في الاجتماعات اللاحقة بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 18 يوليو 2021.