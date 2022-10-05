اليوم السابع
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البابا تواضروس عن تحية الرئيس السيسى لأبطال أكتوبر: تقدير إنسانى ووطني راق

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 08:26 م
البابا تواضروس عن تحية الرئيس السيسى لأبطال أكتوبر: تقدير إنسانى ووطني راق البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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علق قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، أمس قائلًا: "فى الحقيقة بالأمس الرئيس قدّم تقديرًا إنسانيًا ووطنيًا راقيًا جدًّا عندما وقف وقدّم التحية - وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة - لعدد من أبطال حرب أكتوبر، الذين حكوا عنها وعن أعمالهم وعن بطولاتهم".

 

وتابع قداسة البابا خلال العظة الأسبوعية فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالمقر الباباوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "فى الحقيقة كانت لفتة مثيرة جدًّا، أن القائد الأعلى يُقدّم هذه التحية من باب الوطنية ومن باب التقدير ومن باب الوفاء، فنحن نحيى الرئيس ونحيى قواتنا المسلحة، ونحيى كل الأبطال الذين ساهموا فى نصر أكتوبر، والذى كان المفتاح الرئيسى لاستعادة كل الأرض التى اُغتصبت في سنة 1967".

 

وكان قداسة البابا قدم التهنئة بنصر أكتوبر 1973 للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرجال القوات المسلحة ولكل المصريين.  

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الرئيس السيسى

نصر اكتوبر



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