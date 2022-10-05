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الاتحاد الأوروبى: مستعدون للسعي إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:17 م
الاتحاد الأوروبى: مستعدون للسعي إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية بوريل
كتب أحمد عرفة

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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد يخطط لإطلاق مهمة لتدريب الجيش الأوكراني في منتصف أكتوبر، موضحا استعداد الاتحاد الأوروبى للسعي إلى حل دبلوماسي للأزمة هناك، وفقا لروسيا اليوم

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه في الوقت نفسه، ما زلنا مستعدين للبحث عن حل دبلوماسي إذا سمحت الظروف بذلك بطريقة بناءة.

وتابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: آمل أن نتمكن من إطلاق مهمتنا لتدريب القوات الأوكرانية بشكل رسمي في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر.

 


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