الإفراط في تناول الكربوهيدرات يزيد خطر إصابتك بهذا المرض في العين

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة تافتس الأمريكية أن الإفراط في تناول الكربوهيدرات المكررة تزيد من خطر الإصابة بمرض الضمور البقعى المرتبط بتقدم العمر، وهو من الأمراض التي تؤدي لفقدان البصر إذا لم يتم علاجه، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ونصح الباحثون في الدراسة، المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، بالحد من كمية الكربوهيدرات المكررة التي تتناولها.

والضمور البقعي المرتبط بالعمر هو سبب "رئيسي" للرؤية لكبار السن وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالضمور البقعى يجب أن يكونوا مستهلكين لتناول الكربوهيدرات المكرر.

الكربوهيدرات المكررة، والمعروفة أيضًا باسم الكربوهيدرات "البسيطة"، تشير إلى السكريات (مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز) أو أي شيء مصنوع من الحبوب التي تمت إزالة بذور القمح والنخالة الليفية منها.

تضمنت الدراسة التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، 3977 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 55 و 80 عامًا من دراسة أمراض العيون المرتبطة بالعمر.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يستهلكون أكبر كمية من الكربوهيدرات المكررة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعى من أولئك الذين يستهلكون أقل كمية.

يُعتقد أن التأثير يُعزى إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم في الكربوهيدرات المكررة.

الكربوهيدرات المكررة ، مثل الخبز الأبيض يتم كسرها بشكل أسرع ، مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة أكبر.

تستغرق الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم ، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وقتًا أطول للهضم ، مما يكون له تأثير معتدل على مستويات السكر في الدم.