الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الصحة العامة بأسوان ضمن تحضيرات COP27

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالطوناب ومرفق الإسعاف دورة تدريبية عن الاسعافات الأولية و الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الصحة العامة، وذلك فى إطار التحضيرات لإستضافة مصر قمة المناخ ال27 التى أطلقتها جمعية المكتب العربى للشباب و البيئة.

وقال الدكتور أحمد زكى ابو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة باسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، بان الدورة تناولت محاضرة عن الاثار السلبية للتغيرات المناخية ...ثم تلاها تدريب عملى على أعمال الإسعافات الأولية و الخدمات الطبية البسيطة والى ذلك قراءة وشرح ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية و التوقيع عليه من جميع الحضور.

وأدار الدورة عبد الكريم محمدين عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية، وأخصائيين الإسعاف بأسوان أسامة حسن عبد الرحيم و محمد احمد مصطفى.

وفى سياق متصل، قال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، إن المنصة المحلية للتغيرات المناخية، بالتعاون مع مركز التطوير المهنى بجامعة أسوان واصلت البرنامج التدريبى المرشد المناخى، والذى يستهدف تخريج كوادر جامعية مهتمه بقضايا المناخ والبيئة، حيث تم فى اليوم الثالث، تنفيذ جلسات تدريبية حول تصميم و تنفيذ حملات التوعية و إدارة الفعاليات، و نفذ التدريب محمود خوجلى و كرستين عادل مستشارا التدريب و التنمية البشرية بجامعة اسوان.

واوضح أبو كنيز، أن المنصة مستمرة فى تنفيذ برنامج المرشد المناخى لليوم الثالث على التوالى و ذلك لتمكين ٢٥ طالب وطالبة بجامعة اسوان من المهارات التى تساعدهم فى نقل التوعية بالتغيرات المناخية لزملاءهم بالجامعة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الدولى ال ٢٧ للتغيرات المناخية بشرم الشيخ.