افتتاح معرض الصناعات الغذائية بالإسكندرية احتفالا بأعياد أكتوبر

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية،مساء اليوم افتتاح فعاليات معرض الصناعات الغذائية،وذلك احتفالا بأعياد أكتوبر المجيدة حيث افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية معرض السلع الغذائية احتفالا بانتصارات اكتوبر المجيدة المقام بأرض مجمع الفريق أول عبد المنعم رياض للمناسبات بمنطقة سموحه، بالتنسيق بين المحافظة و وزارة التموين و التجارة الداخلية والغرفة التجارية.

وذلك بمشاركة شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، متمثلة فى شركة الإسكندرية المجمعات الاستهلاكية وشركة الزيوت المستخلصة و منتجاتها و شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة ابو الهول المصرية للزيوت والمنظفات، والشركة العامة لتجارة الجملة و شعبة الخضر والفاكهة.

كما ضم المعرض شركات القطاع الخاص و العديد من السلاسل التجارية و كذلك حاضنة رواد الأعمال للمشغولات اليدوية لعرض منتجاتها لتوفيرجميع السلع التموينية والغذائية بكميات ضخمة و التى تغطى استهلاك المواطنين وتمتعها بالجودة التى تليق بالمواطن السكندرى وبالاسعار التنافسية المخفضة، حيث يعرض بالمعرض الذى سيستمر إلى منصف هذا الشهر من الدقيق والسمن والزيوت والسكر والأرز، والمكرونة والمنظفات واللحوم والدواجن والاسماك والخضر والفاكهة، وغيرها من السلع الأساسية التى تغطى استهلاك المواطنين بأسعار تناسب الجميع و بتخفيضات من 10 إلى 30% فى بعض السلع .