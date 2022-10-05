اعرف تفاصيل إنشاء الأتوبيس الترددى السريع BRT الصديق للبيئة

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل أعمال إنشاء محطات الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى، وذلك بالتزامن مع توسعة الدائرى، حيث سيعمل الأتوبيس وسط الطريق الدائرى بعد تخصيص حارتين بوسط الطريق الدائرى.

ويعرض "اليوم السابع" كل ما يتعلق بمشروع الأتوبيس الترددى BRT الجديد، وهو ما يمثل وسيلة نقل جماعى أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة، تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

أسس اختيار وسائل النقل الحضرى:

- مسافات متقاربة بمتوسط 2 كم بين كل محطتين.

- مناورة عالية.

- يتم تنفيذه على مسار سطحى.

- مدة تنفيذ قصيرة.

- حجم نقل متوسط.

1. السرعة التصميمية: 50 – 70 كم/ساعة.

2. التكلفة المالية: 2.5 مليون دولار لكل كيلو متر.

3. الطاقة الاستيعابية للخط: 10 ألف راكب في الساعة بكل اتجاه.

4. الطاقة الاستيعابية لكل أتوبيس: 180 ألف راكب في اليوم.

5. المسافة بين المحطات: 1 - 2 كيلو متر.

6. أماكن التنفيذ: فى الطرق التى يسمح بها القطاع العرضى للطريق لإنشاء المحطات.

7. طريقة التنفيذ: علوى - سطحى.

المزايا:

• مرن الاستخدام ويسير فى مسارات منعزلة.

• يتم توطين صناعته بمصر.

• تكلفته أقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

• سرعة تحميل الركاب من المحطات.

• مواعيد قيام ووصول ثابتة وجداول تشغيل منتظمة وانتطام لزمن التقاطر.

• عرض معلومات الرحلة داخل الأتوبيسات.

• كثافة نقل عالية بدون كثافة مرورية.