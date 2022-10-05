إيهاب توفيق يلتقي أحمد شيبة بالإسكندرية..ويقدم التعازي في وفاة شقيقة

الإسكندرية -فريق المحافظات

حرص الفنان إيهاب توفيق ، خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية ، بالتوجة الي منطقة القباري لزيارة الفنان أحمد شيبة، وجمعهما لقاء استمر عدة ساعات.

وقال الفنان أحمد شيبة لـ"اليوم السابع"، إنه يتقدم بالشكر إلى الفنان إيهاب توفيق، فهو فنان وشخصية محترمه اعتز بها علي المستوي الشخصي، وأضاف شيبة ، أن الفنان إيهاب توفيق حرص علي الحضور للقائه، وتقديم التعازى والمواساة، وهو ليس بجديد على الفنان إيهاب توفيق، والذى تربطه بى علاقة صداقة منذ سنوات طويلة.

كان الفنان أحمد شيبة، تقدم بالشكر لكل من قدم التعزية، مضيفا: "أنا حابب أشكر كل الناس اللى عزتنى فى وفاة أخويا حبيبى وسندى المغفور له بإذن الله محمود شيبة، كما أتقدم بالشكر لكل الناس اللى كلمتنى فى التليفون، أو اللى كانت واقفة جنبى ومعايا، وبشكر أهالى منطقتى على وقفتهم جنبى، ومشاركتهم حزنى قبل فرحى"، مطالبا بالدعاء بالرحمة والمغفرة وبالصبر على فراق شقيقه.