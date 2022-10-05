إصابة 6 أشخاص فى تصادم اتوبيس بسيارة نقل أعلى صحراوي بني سويف - الزعفرانة

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 6 أشخاص منذ قليل، في حادث تصادم اتوبيس بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بني سويف الزعفرانة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم اتوبيس بسيارة نقل بطريق بني سويف الزعفرانة، حيث جرى التوجيه بالدفع بسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث للوقوف على ملابساته واسبابه.

دفع مرفق اسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ4 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى: محمد ر م، 19 سنة، مقيم الواسطى ببني سويف، واسامه م ع 19 سنة، مقيم ٦ اكتوبر، ومصطفى م ف، 19 سنة، مقيم الواسطى بني سويف، وجميعهم مصابين كدمات وسحجات بمناطق مختلفة من الجسم، ومحمد ا م، 35 سنة، مقيم الكوم الاحمر بني سويف، مصاب كدمة بالصدر وسحجات وجروح، ومصطفى م ص، 34 سنة، مقيم اهناسيا المدنية، مصاب كدمات بالساق اليمنى، ومحمد ع م، 22 سنة، مقيم ظاظا بني سويف، مصاب سحجات وكدمات.