اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 08:15 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين في الغربية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 08:05 م
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين في الغربية حادث - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص" بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص في منطقة حي النخيل، وسقوط مصابين وتعطل حركة المرور على الطريق، علي الفور انتقلت انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بينهم سيدات، بإصابات مختلفة ومتفرقة، تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.
 
وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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