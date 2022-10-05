إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق بسيون بالغربية

الغربية محمد طارق

شهد طريق "طنطا - بسيون" بنطاق قرية كفر سليم بمحافظة الغربية، وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، مما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وكسور، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق "طنطا -بسيون" فى نطاق قرية كفر سليم دائرة مركز شرطة بسيون بين دراجتين ناريتين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين إصابة قائدى الدراجتين، أحدهما يدعى "حسين ال" 21 سنة مقيم بقرية حصة آبار مركز كفر الزيات مصابا بجرح قطعى فى الوجه وكدمات متفرقة فى الجسد، والثانى "حسين ش" مصابا بكسر فى القدم.

وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان فى الحادث، وإعداد التقرير عن الإصابات المنوه عنها فى محضر الشرطة للمصابين.