إزالة 68 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضى، والتي تنفذ على 3 مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ20، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 52 حالة تعد بمساحة 4 آلاف و281 متر مبان و16 حالة تعد بمساحة 66 فدانا و14 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة، كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدي بمساحه 424 متر بمركز الابراهيمية وعدد 2 حالة تعدي على مساحة 525 متر بمركز ديرب نجم و 2 حالة تعدي بمساحه 757 متر بمركز أبو حماد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.